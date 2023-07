Jangma : 134 personnes évacuées dans six grandes villes et provinces

Photo : YONHAP News

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les fortes pluies ont continué à tomber, provoquant une coupure d’électricité dans plus de 4 000 foyers dans deux arrondissements à Séoul. Sur le plan national, 21 villes et districts dans six provinces et grandes villes ont été touchés et 134 personnes ont été évacuées temporairement.Selon le rapport de la situation des mesures prises contre les inondations, ce matin à 6h, publié par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), et d’après la municipalité de Séoul, vers minuit, un arbre planté en bordure de voirie est tombé, coupant une ligne à haute tension et provoquant ainsi une coupure d’électricité dans plus de 2 000 foyers dans l’arrondissement de Seodaemun à Séoul.L’interruption dans 2 000 appartements a été réparée, mais certains foyers sont toujours sans électricité. Les travaux de réparation par la compagnie d'électricité de Corée (Kepco) sont en cours. La panne d’électricité qui avait touché plus tôt 2 123 foyers à Dobong, un autre arrondissement de la capitale, a pour sa part a été résolue.134 personnes de 65 ménages dans 21 villes et districts dans six provinces et grandes villes ont donc été évacuées temporairement. Parmi elles, 104 personnes de 44 foyers ont choisi de ne pas retourner à la maison, de crainte de dégâts supplémentaires.Jusqu’à présent, les autorités ont recensé une personne portée disparue et une autre blessée à travers le pays. La première, une sexagénaire, est introuvable depuis le 11 juillet. La seconde est un homme dans la cinquantaine. Le même jour, dans la matinée, un homme de 75 ans est décédé à Yeoju dans la province de Gyeonggi. Il serait tombé en se promenant près d’une rivière. Le CDSCHQ l’a toutefois comptabilisé comme un accident par manque de vigilance et non pas un décès dû aux fortes pluies.Selon Météo-Corée, une alerte spéciale a été déclenchée dans la plupart des régions du pays, et des pluies diluviennes allant de 20 à 50 mm par heure sont attendues, principalement dans la région métropolitaine.Aujourd’hui et demain, les précipitations prévues sont estimées entre 80 et 200 mm dans le sud de la province de Gyeonggi, les terres intérieures et montagneuses du sud de la province de Gangwon, les provinces de Chungcheong et celle de Jeolla du Nord, ainsi que le nord des terres intérieures de la province de Gyeongsang du Nord. Pour Séoul, Incheon, le nord de la province de Gyeonggi, les provinces de Gangwon, de Jeolla, et de Gyeongsang, les averses devraient être entre 30 et 100 mm. Quant à Jeju, entre 5 et 60 mm.Hier, suite à l’élargissement de l’alerte de fortes pluies, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a élevé le niveau d'alerte de « précaution » à « grave », le niveau le plus élevé, à partir de 20h30. Le CDSCHQ a également relevé le niveau d'alerte de 2 à 3.