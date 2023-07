La reconstruction de l’Ukraine au cœur du sommet Yoon-Duda à Varsovie

Photo : YONHAP News

En voyage à Varsovie, le président sud-coréen a été reçu hier par son homologue polonais. L’occasion pour Yoon Suk-yeol et Andrzej Duda d'échanger pour l’essentiel sur l’élargissement de la coopération économique entre leurs pays et les moyens de travailler main dans la main pour rétablir l’Ukraine après le conflit.Dans cette optique, les deux nations sont convenues de commencer à explorer ensemble les projets qu’elles pourront mener et de partager les informations concernées. Pour cela, elles ont décidé de lancer en septembre leurs concertations réunissant leurs responsables de rang vice-ministériel. Le gouvernement de Séoul ouvrira aussi en Pologne un bureau chargé de la reconstruction du pays envahi par la Russie. Les deux Etats ont conclu trois mémorandums d’entente portant sur ces accords.La Corée du Sud dispose de l’expérience et des technologies de reconstruction d’après-guerre, et l’Etat d’Europe centrale, limitrophe de l’Ukraine, est considéré comme la plaque tournante du soutien logistique à son voisin.Les discussions entre Yoon et Duda ont également porté sur la collaboration dans les domaines dits stratégiques comme l’industrie de l’armement et la centrale nucléaire.Pour rappel, la Pologne avait décidé d’importants achats d’armes en Corée du Sud, dont les chars K-2, après l’invasion de Kyiv par Moscou. Lors du sommet d’hier, son dirigeant a par ailleurs souhaité fabriquer dans son pays des armes sud-coréennes. Cela dit, le président Yoon ne lui pas donné de réponse concrète.Celui-ci doit aussi prendre part à un forum d’affaires bilatéral et rencontrer les chefs des entreprises sud-coréennes qui veulent participer à la reconstruction de l’Ukraine.