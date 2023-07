La grève générale du syndicat des travailleurs de la santé et de la médecine se poursuit

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la deuxième journée de la grève générale des travailleurs de la santé. Selon le Syndicat des travailleurs de la santé et de la médecine (KHMU), quelque 45 000 membres qui appartiennent à ses 122 branches régionales y participent.Leurs demandes principales sont, entre autres, élargir les services intégrés de soins infirmiers, fixer à cinq le nombre de patients soignés par infirmier, éliminer les pratiques médicales illégales ou encore renforcer les services médicaux publics.Dans de nombreux établissements, les patients peuvent donc faire face à des désordres comme hier. En effet, l’hôpital de l’université de Busan dans le sud-est du pays a, par exemple, repoussé toutes les opérations et fait rentrer chez eux les malades hospitalisés. Quant à l’hôpital de l’université Korea situé dans l’arrondissement de Guro à Séoul, il a signalé aux secouristes que les traitements aux urgences vont être limités.Tout en suivant la réaction du gouvernement, le KHMU décidera en fin de journée s’il poursuivra ou non la grève la semaine prochaine.