Salaire minimum : rapprochement entre les demandes des syndicats et des employeurs

Photo : YONHAP News

L’écart entre les demandes des syndicats et des employeurs au sujet du montant du smic de l'année prochaine s'est considérablement réduit. Lors de la 13e conférence plénière de la Commission chargée du salaire minimum qui s'est tenue jeudi à Sejong, les deux parties ont présenté leurs propositions de la 6e révision, à savoir 10 620 et 9 785 wons de l’heure respectivement, soit 7,46 et 6,87 euros.Il s’agit d’une revalorisation de 10,4 % par rapport au salaire minimum de cette année, établi à 9 620 wons, du côté des syndicats, et de 1,7 % pour les employeurs. Initialement, les premiers avaient proposé 12 210 wons de l’heure. De son côté, le patronat, qui souhaitait un gel du smic, a révisé à la hausse le montant à 9 785 wons. Ainsi, l'écart entre les deux est dorénavant de moins de 1 000 wons.Contrairement aux prévisions selon lesquelles la commission en question parviendrait à une conclusion hier, elle a décidé de poursuivre les discussions jusqu'à la semaine prochaine. Reste à voir si le smic 2024 sera déterminé par un accord, 15 ans après la dernière fois en 2008, appliqué l’année suivante.