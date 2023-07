Tir d’ICBM nord-coréen : le Conseil de sécurité de l’Onu échoue à s’entendre sur une déclaration commune

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est de nouveau réuni hier pour débattre de la dernière provocation de la Corée du Nord. Celle-ci a annoncé jeudi avoir testé, la veille, un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, le Hwasong-18.Cette fois encore, l’organe sécuritaire n’est pas parvenu à s’accorder pour une déclaration commune ou pour une résolution condamnant le pays communiste. En cause : l’opposition des deux protecteurs du régime de Kim Jong-un, à savoir la Chine et la Russie.La plupart des pays membres du Conseil ont fermement condamné les lancements répétés d’ICBM du royaume ermite, en les qualifiant d’actes illicites violant de façon flagrante plusieurs résolutions de l’Onu. Parmi eux, Washington a accusé Pékin et Moscou de continuer à fermer les yeux sur les bravades de Pyongyang. Avant d’appeler celui-ci à renouer le dialogue sans plus tarder.Les ambassadeurs des deux Corées auprès de l’organisation internationale étaient eux aussi présents à cette réunion publique d’urgence, la première en une quarantaine de jours. La dernière en date avait eu lieu après que le Nord ait échoué à tirer un satellite espion, le 31 mai.Le représentant nord-coréen a redit que son pays, lui aussi Etat souverain, exerçait juste son droit à l’autodéfense. Kim Song a alors pointé du doigt les exercices militaires communs entre Séoul et Washington, qui selon lui, risquent de déclencher une guerre atomique. C’est la première fois depuis décembre 2017 qu’un diplomate de la représentation nord-coréenne aux Nations unies s’est exprimé devant une assise du Conseil.De son côté, son homologue du Sud, Hwang Joon-kook, a exhorté ce dernier à réagir avec fermeté à toute provocation de Pyongyang.