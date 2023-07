Séoul sanctionne 3 entités et 4 individus nord-coréens

Photo : YONHAP News

Séoul a imposé aujourd’hui de nouvelles sanctions à trois entités et quatre individus nord-coréens, pour leur implication dans le développement et le financement des programmes nucléaire et balistique de l’Etat communiste.C’est le ministère des Affaires étrangères qui a fait cette annonce, affirmant avoir pris cette mesure punitive en réponse au nouveau tir d’essai de missile balistique intercontinental (ICBM) par Pyongyang, qui menace la paix et la sécurité dans la péninsule comme dans le monde.Les quatre personnes sont Jong Kyong-thaek, directeur du Bureau politique général de l’armée, Pak Kwang-ho, ex-chef du département de la propagande du Parti des travailleurs, ainsi que Pak Hwa-song et Hwang Kil-su, qui travaillent tous deux dans la succursale de la compagnie nord-coréenne Paekho Trading en République démocratique du Congo (RDC).Quant aux trois entreprises, il s’agit de Paekho Trading, qui mène des projets artistiques et de construction en Afrique et au Moyen-Orient, de sa société écran établie en RDC et de Chilsong Trading, qui commerce des produits interdits.