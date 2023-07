Le 2023 World Taekwondo Grand Prix Challenge démarre demain

Photo : YONHAP News

Le 2023 World Taekwondo Grand Prix Challenge, organisé par la Fédération mondiale de taekwondo (WT), se tiendra du 15 au 18 juillet au Centre de taekwondo de Muju dans la province de Jeolla du Nord en Corée du Sud.Lors de cette compétition, 145 athlètes provenant de 19 pays, dont 32 sud-Coréens, s’affronteront en déployant leurs talents dans cinq catégories de poids tant pour les hommes que pour les femmes. Dans chaque catégorie, un maximum de trois athlètes par pays peut participer, et quatre pour l’hôte de l’événement.Lors de ce championnat, des points de classement de la WT seront attribués en fonction de la position des compétiteurs. Ceux qui termineront à la première et à la deuxième places dans chaque catégorie de poids obtiendront une qualification pour participer à la série du Grand Prix de Taiyuan en Chine, prévue pour octobre prochain. Si les athlètes classés premier et deuxième dans une catégorie de poids ont la même nationalité, la qualification du sportif en deuxième position sera attribuée à celui de rang inférieur d'une autre nationalité.Le World Taekwondo Grand Prix Challenge est une compétition destinée aux athlètes classés 71e et inférieur dans le classement olympique. La fédération mondiale l’a créé l'année dernière pour offrir plus d'opportunités aux jeunes prometteurs qui ont peu de chances de participer à des tournois internationaux.En effet, de nombreux taekwondoïstes ont saisi cette opportunité pour faire un bond en avant. Le sud-Coréen Park Tae-jun, le vainqueur de la catégorie des moins de 58 kg lors de la première édition, a conquis ensuite le Championnat d'Asie de taekwondo et le World Grand Prix, avant de remporter le Championnat du monde. De même, son compatriote Seo Gun-wu a également remporté le Grand Prix Challenge de l’année dernière dans la catégorie des moins de 80 kg, puis a décroché la médaille d'or lors de la troisième étape de la série du World Grand Prix en octobre dernier.