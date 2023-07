AMD nord-coréennes : Séoul et Washington cherchent à mieux faire face à la menace

Photo : YONHAP News

Les ministères sud-coréen et américain de la Défense ont tenu, mercredi et jeudi à Washington, une nouvelle réunion de leur comité de lutte contre les armes de destruction massive (CWMDC).Au cours de leurs discussions, les deux parties se sont engagées à élargir le niveau et l’étendue des informations à partager entre elles sur les opérations visant à éliminer les armes nucléaires et celles de destruction massive de la Corée du Nord, en temps de guerre. Elles ont également décidé d’étoffer leur coopération en vue de faire avancer le processus nécessaire notamment pour minimiser les pertes causées par leur utilisation par le régime communiste.Autre décision prise : il s’agit d’étendre le champ d’application de l’initiative dite de la « réduction coopérative de menace (CTR) » dans la péninsule. Avec pour enjeu de renforcer les capacités à faire face aux armes en question. Sachez que la CTR est un programme de sécurité internationale du Pentagone, lancé pour aider ses alliés à mieux contrer la menace des armes de destruction massive (ADM). Séoul et Washington ont signé en 2019 une déclaration commune portant sur son partenariat.