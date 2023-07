Jangma : le Premier ministre demande aux fonctionnaires de rester vigilants

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a ordonné, aujourd’hui, aux fonctionnaires de rester vigilants jusqu’à la fin du « jangma », la période de mousson au pays du Matin clair.Lors d’une réunion tenue, ce matin, avec les ministères et agences concernés afin d’examiner la situation sur les fortes pluies tombées dans la nuit de jeudi à vendredi, Han Duck-soo leur a demandé d’œuvrer pour réparer au plus vite les dégâts causés et pour prévenir les éventuels dommages supplémentaires.A cette occasion, le chef du gouvernement a également souligné la nécessité de se préparer à la possibilité que la Corée du Nord libère l’eau du barrage de Hwanggang, sans préavis, comme elle l’a déjà fait dans le passé.Et Han n’a pas oublié non plus de demander de bien s’occuper des habitants évacués et de veiller également sur les personnes gravement handicapées ainsi que les séniors.