Jangma : une personne portée disparue, des maisons et des terres agricoles inondées

Depuis dimanche dernier, les pluies diluviennes ne cessent de s’abattre sur le pays du Matin clair. Selon le bilan officiel de 11h ce matin, une personne est introuvable et une autre a été blessée.Le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a annoncé qu’une sexagénaire a disparu dans les environs de la rivière Hakjangcheon à Busan, emportée par un courant rapide. Et hier à l’aube, à Boseong dans la province de Jeolla du Sud, un habitant a été blessé en raison d'une chute sur une pente détrempée.Sur le plan national, dans 23 villes et districts de six provinces et grandes villes dont Séoul, Busan et Gwangju, 136 personnes de 67 ménages ont été évacuées pour s’abriter dans un refuge temporaire. Parmi elles, 105 ont choisi de ne pas retourner à leur domicile, de crainte de dégâts supplémentaires.Les dommages matériels sont également importants. Dans la province de Gangwon, et les villes de Gwangju et de Busan, sept maisons ont été inondées et dix véhicules ont été submergés par les eaux. A travers le territoire, 59 routes ont été endommagées ou détruites par les pluies. Et plus de 700 foyers ont subi une coupure d’électricité.Les terres agricoles ne sont pas épargnées. Jusqu'à présent, environ 245 hectares de champs, de rizières et de vergers ont été inondés ou dévastés, et environ 3 000 ㎡ de terres agricoles ont été ensevelis sous des débris. En outre, la circulation de plusieurs navires de passagers a été interrompue et certains vols ont été annulés.Tout en restant sur le qui-vive, le CDSCHQ a relevé hier soir, à partir de 20h30, le niveau d'alerte pour les crises liées aux conditions météorologiques et aux désastres à « grave », le plus élevé.