Photo : YONHAP News

Un employé de l’ambassade de Corée du Nord en Russie a été retrouvé poignardé dans une rue à Moscou.Selon l’agence de presse russe, TASS, un homme de 37 ans, découvert blessé jeudi à 2h du matin dans un véhicule appartenant à la mission diplomatique nord-coréenne, a demandé de l’aide avant d’être transporté aux urgences. La police locale mène actuellement une enquête sur cet accident.Baza, un média russe en ligne, a lui aussi rapporté qu’un employé de l’ambassade nord-coréenne a été attaqué cette nuit-là. Ce trentenaire aurait des blessures à la poitrine et à l’abdomen.L’identité exacte de la victime n’a pas encore été rendue publique et on ne sait pas encore si l’attaque est due à un conflit personnel ou à un motif contre l’ambassade de la Corée du Nord.