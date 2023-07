Corée du Nord : Kwon Young-se souligne l'importance des droits humains

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a souligné ce matin, lors d’un événement organisé par Save North & Next Korea, une association qui aide les transfuges nord-coréens, que l’amélioration des droits de l’Homme en Corée du Nord constituait un enjeu tout aussi capital que son programme nucléaire.Kwon Young-se a déclaré qu’il s’agissait du premier pas pour se diriger vers la réunification. Il a ajouté que le gouvernement en faisait aussi l’un de ses premiers enjeux, au même niveau que le nucléaire nord-coréen, et menait des efforts dans divers domaines.Kwon a rappelé qu’il est important de ne pas relâcher les efforts, même si les résultats escomptés prennent du temps, afin de ne pas vexer Pyongyang et rendre les discussions avec ce dernier difficiles. Il a aussi fait part de la nécessité de mettre sans cesse la pression sur le royaume ermite pour que celui-ci ne puisse pas négliger la voix de Séoul et de la communauté internationale.