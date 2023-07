Reconstruction de l’Ukraine : Séoul et Varsovie signent un MOU

Photo : KBS News

Séoul et Varsovie ont signé jeudi un mémorandum d'entente (MOU) sur la reconstruction de l’Ukraine à l’occasion du sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue polonais Andrzej Duda.Dans ce cadre, les deux nations mèneront ensemble des projets de reconstruction et de développement du pays attaqué par la Russie. Plus concrètement, elles prévoient d’organiser un corps consultatif de niveau vice-ministériel en septembre, et d’ouvrir à Varsovie un bureau de la Société coréenne des infrastructures et du développement urbain à l'étranger (KIND). Le gouvernement sud-coréen compte également dépêcher du personnel spécialisé dans les infrastructures dans son ambassade en Pologne.Le premier secrétaire présidentiel à l’économie Choi Sang-mok a fait savoir, lors d’une conférence de presse tenue dans la capitale polonaise, qu’un système de coopération trilatérale avait été enfin établi, en notant qu’un protocole d'entente similaire avait été signé en mai dernier entre le ministère du Territoire, de l'Infrastructure et du Transport sud-coréen et celui des Infrastructures ukrainien. Kyiv avait alors demandé la participation des entreprises sud-coréennes dans quelque 5 000 projets de reconstruction.Le même jour, deux autres MOU ont été signés sur les infrastructures de transport et la promotion des investissements dans les échanges commerciaux entre les deux nations.