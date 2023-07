Un exercice aérien Corée-USA se déroule au lendemain du tir d’ICBM nord-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont effectué jeudi un exercice aérien conjoint dans le ciel de la péninsule, au lendemain du tir nord-coréen de missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-18.Séoul a déployé des avions de combat F-15K, tandis que Washington l’une de ses armes stratégiques, un bombardier B-52H, et quelques F-16. Cet entraînement aurait été organisé pour réagir à la dernière bravade du régime de Kim Jong-un.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que cette manœuvre avait permis aux armées des deux nations de dépêcher rapidement les forces de dissuasion américaines dans la péninsule et d’améliorer leur capacité à mener des opérations ensemble. C’était, selon lui, une occasion de démontrer la capacité et la posture de défense de la Corée du Sud et des USA, ainsi que la volonté de ces derniers d’offrir leur force de dissuasion à leur allié.