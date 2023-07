Sommet Séoul-Kyiv : Yoon entend élargir l'aide humanitaire et financière

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a effectué aujourd’hui un déplacement surprise en Ukraine, après sa tournée en Lituanie pour le sommet de l'Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), et en Pologne pour une visite officielle. Yoon Suk-yeol s’est alors entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.Lors du sommet, qui a duré 110 minutes, l’initiative dite « Solidarité pour la paix en Ukraine » a été conclue. Celle-ci comprend le soutien de la Corée du Sud dans les domaines humanitaire et sécuritaire ainsi qu'à la reconstruction du pays envahi par la Russie.Les deux chefs d’Etat sont convenus de l'importance de la « formule de paix » proposée par Zelensky à la communauté internationale comme condition pour mettre fin à la guerre. Ils ont aussi décidé de promouvoir la réussite du « Sommet officiel de la paix », prévu en février 2024, et d’encourager la participation des nations en développement.Le président Yoon a déclaré durant la conférence de presse qui a suivi le sommet que Séoul continuera à fournir à Kyiv des équipements militaires et lui livrera rapidement des articles pour l’aide humanitaire. En outre, en plus des 150 millions de dollars promis par le gouvernement sud-coréen cette année, il a annoncé un soutien supplémentaire, en coopération avec les banques mondiales pour la stabilité financière de l'Etat d'Europe de l'Est.Son hôte a, pour sa part, indiqué qu'il aimerait que la Corée du Sud participe à la construction d'un centre de rétablissement dans son pays.Avant leur tête-à-tête, le dirigeant sud-coréen a visité des zones de massacres civils et des bâtiments détruits pendant l’invasion russe.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que la venue inopinée de son locataire avait pour objectif de montrer sa solidarité envers l'Ukraine en tant que membre responsable de la communauté internationale.C’est la deuxième fois que Yoon et Zelensky se rencontrent, après leur entrevue en mai à l’occasion du sommet du G7 à Hiroshima au Japon.