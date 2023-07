Photo : ⓒBIG HIT MUSIC

« Seven » de Jungkook a occupé le trône de Spotify pour la deuxième journée consécutive. D’après l’agence des BTS, Big Hit Music, la chanson du cadet du septuor a été écoutée samedi à 13 480 559 reprises. La veille, le nombre de streams était de 15 995 378 fois.Jungkook est le premier artiste solo du pays du Matin clair à se classer directement numéro un dans ce classement mondial. « Seven », sorti vendredi dernier, est une chanson estivale avec une mélodie à la fois addictive et énergisante qui permettra aux fans de sentir les charmes du vocaliste. La rappeuse américaine Latto a assuré le featuring.