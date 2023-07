Yoon Suk-yeol rentre de l'Ukraine

Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré ce matin vers 5h en Corée du Sud, après sa tournée en Lituanie pour le sommet de l'Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), en Pologne et en Ukraine.Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, à Seongnam, Yoon Suk-yeol s’est directement dirigé vers Yongsan, et a lancé une réunion pour ordonner des réponses d’urgence face aux inondations. Il prévoit ensuite de présider une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Pour rappel, le chef de l’Etat s’était rendu en Lituanie afin de participer au sommet de l’Otan, puis en Pologne pour une visite officielle. Il devait rentrer samedi dernier, mais a effectué un déplacement surprise en Ukraine, repoussant ainsi son retour.Lors de la rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le président Yoon a annoncé l’initiative dite « Solidarité pour la paix en Ukraine ». Celle-ci consiste à élargir le soutien humanitaire et financier de Séoul pour Kyiv.