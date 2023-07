Corée du Nord : Washington s’inquiète des tirs d'ICBM supplémentaires

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le conseiller à la sécurité nationale a exprimé hier ses préoccupations quant à la possibilité que la Corée du Nord effectue de nouveaux tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Lors d’une interview avec la chaîne CBS, Jake Sullivan a également souligné qu'une coordination étroite avec les alliés tels que la Corée du Sud et le Japon permettrait de faire face de manière efficace à cette menace.En ce qui concerne la Chine, le haut fonctionnaire américain a tout d’abord appelé celle-ci à jouer un rôle dans ce dossier. Il a ensuite mis en avant que les tirs continus de projectiles nord-coréens ne font qu'instaurer une instabilité dans la sécurité de l’empire du Milieu. Et que cette escalade des tensions ne fera qu’inciter les Etats-Unis et leurs alliés à adopter des mesures et une posture de défense plus vigoureuses.Rappelons que Pyongyang a lancé le 12 juillet dernier un ICBM à combustible solide, le Hwasong-18, en direction de la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. Et lors d'un discours prononcé vendredi dernier, Kim Yo-jong, la puissante sœur du leader nord-coréen, a déclaré que s'opposer à Washington était un droit parfaitement légitime en vue de protéger la péninsule coréenne et l'Asie-Pacifique contre une éventuelle guerre nucléaire.