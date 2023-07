Photo : KBS News

Le sauteur en hauteur sud-coréen Woo Sang-hyeok est monté samedi dernier sur la première marche du podium lors des Championnats d'Asie d'athlétisme 2023 en Thaïlande. Il réitère ainsi son exploit de 2017 lors de l’édition indienne de Bhubaneshwar.Lors de la finale de cette 24e édition, qui s'est tenue à Bangkok, Woo a en effet remporté la médaille d'or en franchissant une barre à 2,28 m.L’épreuve a débuté à 1,95 m, mais l’athlète de 27 ans a réussi son premier saut à 2,15 m. Avant de décrocher la victoire, il a franchi plusieurs barres du premier coup : 2,19, 2,23 et 2,26 m.Les rivaux indien Anil Kushare et thaïlandais Tawan Kaewkam terminent respectivement 2e et 3e à 2,26 m.