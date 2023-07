Parking : les places réservées aux femmes vont disparaître

Photo : YONHAP News

Dans la capitale sud-coréenne, les places réservées aux femmes dans les parkings vont disparaître. D’après la municipalité de Séoul, ces espaces de stationnement « roses » seront désormais accessibles à tous ceux et celles qui ont du mal à se déplacer ainsi qu’à toutes les personnes avec des enfants de bas âge.Introduites en 2009 pour la sécurité des femmes, les parkings de plus de 30 places devaient donner la priorité au « sexe faible » en leur accordant au moins 10 % de l’ensemble du terrain. Pourtant le taux d’utilisation de cette zone par les femmes ne s’est élevé qu’à 16 % et beaucoup d’entre elles disaient qu’elles ne souhaitaient pas être considérées comme des personnes à mobilité réduite.Compte tenu de la situation, le maire de Séoul Oh Se-hoon avait déclaré, en août 2022, la transformation des espaces de stationnement « priorité femme » en « priorité famille ».