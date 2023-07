Yoon a effectué samedi une visite surprise à Kyiv pour un sommet avec Zelensky

Photo : YONHAP News

C’est une visite « surprise ». Samedi dernier, le président de la République qui devait rentrer après une tournée en Lituanie, pour le sommet de l'Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan), et en Pologne, pour une visite officielle, s’est envolé pour l’Ukraine. Sur place, Yoon Suk-yeol s’est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.Lors de leur sommet, qui a duré un peu moins de deux heures, l’initiative dite « Solidarité pour la paix en Ukraine » a été conclue. Celle-ci comprend le soutien de la Corée du Sud dans les domaines sécuritaire et humanitaire ainsi qu'à la reconstruction du pays ravagé par la guerre avec la Russie.Au cours de la conférence de presse tenue à la sortie de leur tête-à-tête, le numéro un sud-coréen a déclaré que Séoul continuera à soutenir Kyiv. Il a précisé qu’en plus des 100 millions de dollars d’aide humanitaire fournis en 2022, 150 millions de dollars seront encore offerts cette année et ce d’une manière efficace. Son interlocuteur a, pour sa part, souhaité que la République de Corée participe à la construction d'un centre de rétablissement dans son pays.Avant le sommet bilatéral, le président Yoon a visité des zones de massacres civils et des bâtiments détruits pendant l’invasion de Moscou.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, le chef de l’Etat avait reçu une invitation de l'Ukraine il y a longtemps, mais la décision finale de visite a été prise une fois seulement en Pologne. Pour des raisons de sécurité, il a été accompagné par le minimum de conseillers. Les journalistes qui couvraient la tournée ne l’ont pas su non plus jusqu’à la dernière minute.Toujours d’après le bureau présidentiel, le déplacement de Yoon en Ukraine a fait preuve de la solidarité de Séoul envers Kyiv en tant que membre responsable de la communauté internationale.