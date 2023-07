Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Asean : rencontre entre Park Jin et Wang Yi

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie sud-coréenne s’est entretenu vendredi dernier avec Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, à Djakarta. C’était dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean).Au cours des 45 minutes de tête-à-tête, Park Jin et son interlocuteur chinois sont convenus de prêter une attention particulière à une relation coréano-chinoise plus mature. Au sujet du nucléaire nord-coréen, ils se sont accordés à renforcer la communication à tous les niveaux. Les propos polémiques de l’ambassadeur de Chine à Séoul ont aussi fait l’objet de leurs discussions.Par ailleurs, toujours en Indonésie, les ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais ont adopté un communiqué conjoint condamnant le dernier lancement nord-coréen de missile balistique intercontinental (ICBM). Dans le document, ils ont défini le tir comme une « évidente et nette violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ». Séoul, Washington et Tokyo ont alors décidé de consolider davantage la coopération sécuritaire trilatérale afin de faire face plus efficacement aux menaces nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un. Ils ont prévu également des restrictions supplémentaires aux cyberactivités illégitimes du royaume ermite.De son côté, Pyongyang a envoyé son ambassadeur en Indonésie An Kwang-il au Forum régional de l’Asean à la place de sa ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui. Alors que plusieurs communiqués communs ont été émis depuis jeudi dernier par des chefs de la diplomatie ayant participé à des réunions dans la capitale indonésienne, le représentant nord-coréen est resté muet aux questions des journalistes sur la position de son pays.