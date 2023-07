Déclin démographique : Séoul au premier rang en raison des prix de l'immobilier

Photo : YONHAP News

Au cours des dix dernières années, la population de Séoul a diminué d'environ 770 000 personnes. C’est un rythme plus accéléré que dans d'autres régions en crise telles que Busan, Daegu ou la province de Jeolla du Nord.Selon les données officielles publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), la population de la capitale sud-coréenne comptait 9 428 372 habitants en 2022. Cela signifie qu'une personne sur six résidant en Corée du Sud vivait à Séoul.Cependant, cette population connaît une courbe descendante continue. Le nombre de Séouliens était de 11 953 318 en 2012, mais il est passé pour la première fois sous la barre des 10 millions en 2016. En comparant les taux avec les 17 grandes villes et provinces pendant la même période, Séoul occupe la première place en termes de baisse, avec une diminution de 7,5 %. Elle est suivie par des villes en déclin telles que Busan (-6,2 %), Daegu (-5,7 %) et Daejeon (-5,1 %).De l’avis des experts, les raisons de cette décrue dans la capitale se démarquent de celles des autres régions. Ce phénomène en dehors de Séoul est lié à l'extinction régionale, tandis que la concentration de la population dans les zones métropolitaines s'intensifie. Bien que la population de la première ville de Corée du Sud ait chuté, elle a augmenté dans les zones environnantes. A titre d’exemple, le nombre d'habitants de la province de Gyeonggi est dorénavant de 13 589 432 personnes, Il s’agit d’une augmentation de 12,4 % en dix ans.Cependant, la raison principale de la fuite des sud-Coréens de Séoul est la hausse des prix des biens immobiliers. Selon une récente étude du Kostat sur la possession de logements, la capitale a enregistré le taux le plus bas parmi les 17 grandes villes et provinces du pays, soit 47,9 %, pour les ménages dont les chefs de famille sont salariés.