Séoul, Washington et Tokyo effectuent un exercice de défense antimissile

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont effectué hier un exercice de défense antimissile dans les eaux internationales, en mer de l’Est, afin de faire face aux bravades nord-coréennes.Il s’agit de la quatrième manœuvre du genre depuis l’investiture du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Elle s’est concentrée cette fois-ci sur le processus de réaction à un missile balistique, supposé que ce dernier soit tiré par Pyongyang. Les trois nations ont déployé chacun leurs navires équipés du système Aegis : ROKS Yulgok Yi I, John Finn et Maya.Le colonel et capitaine du navire sud-coréen Kim Ki-young a déclaré que c’était une occasion d’améliorer la capacité de réponse aux missiles balistiques de l’armée sud-coréenne, et de renforcer la coopération sécuritaire trilatérale.Pour rappel, les deux dernières séances d’entraînement ont eu lieu en février et en avril derniers dans les eaux internationales, près des îlots Dokdo, toujours en mer de l’Est qui sépare les deux Corées et le Japon.