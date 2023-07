Fortes pluies : au moins 39 morts et neuf disparus

Photo : YONHAP News

Au moins 39 personnes sont mortes et neuf sont portées disparues à la suite des fortes pluies qui s’abattent depuis le 9 juillet en Corée du Sud. C’est le bilan provisoire que le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a établi ce matin à 6h.La province de Gyeongsang du Nord, dont Yechun, où des glissements de terrain se sont produits, a affiché le bilan humain le plus lourd : 19 morts, huit disparus et 17 blessés. Selon les chiffres officiels du CDSCHQ, les précipitations ont fait 15 morts et 13 blessés dans la province de Chungcheong du Nord. Des disparus coincés dans un tunnel à Osong suite à une brusque montée des eaux risquent d’alourdir le bilan dans les heures à venir.Sur le plan national, 10 570 personnes d’environ 6 000 foyers ont été évacuées. Parmi celles-ci, 5 788 se trouvent encore dans un refuge temporaire. Un total de 139 maisons ont été submergées et 52 autres ont été abîmées. 628 équipements publics, dont des routes, des digues et des ponts, ont été emportés ou détruits par les averses torrentielles. Et plus de 28 000 foyers ont subi une coupure d’électricité, alors que le courant n’a toujours pas été rétabli pour 100 ménages de Yechun et 13 de Chungju, dans la province de Chungcheong du Nord.Environ 19 800 hectares de champs, de rizières et de vergers ont subi, eux aussi, des dommages liés aux inondations, et près de 160 hectares de terres agricoles ont été emportés par les pluies ou ensevelis sous des débris.Ce n’est pas tout. Selon l’Administration du patrimoine culturel de Corée, 38 patrimoines culturels ont aussi été victimes de ces intempéries.