Exportation d’armes : Séoul ambitionne de figurer parmi le top 4

Photo : KBS News

Située actuellement au neuvième rang en terme d’exportations de défense, la Corée du Sud verra ses ventes d’armes et le nombre d’emplois dans le domaine doubler, si elle réussit à figurer parmi les quatre premiers exportateurs mondiaux, d’ici 2027, son objectif initial.Selon un rapport rédigé à la demande de la Fédération des industriels de Corée (FKI), si ce scénario se réalise, les exportations sud-coréennes devraient atteindre 29 700 milliards de wons, un peu moins de 20 milliards d’euros, en 2027. A titre de comparaison, elles se sont élevées à environ 11 milliards d’euros en 2021. Côté emploi : le nombre de postes devrait passer de 33 000 en 2021 à 69 000 en 2027. Etant donné que les emplois indirects dans d’autres industries n’y ont pas été pris en compte, les effets économiques réels seront encore plus importants.En ce qui concerne les commandes militaires, leur montant a déjà plus que triplé pour s’élever à 7,3 milliards de dollars en 2021, contre 3 milliards l’année précédente. Et l’an dernier, le chiffre a bondi à 17,3 milliards grâce à un gros contrat signé avec la Pologne.Le rapport propose que Séoul élargisse son marché d’exportation vers des régions ayant une forte demande d’armes et améliore la qualité de ses produits. Avant d’ajouter que, sur fond de prolongation de la guerre en Ukraine, les coûts de la défense battent sans cesse leur record, et que de nouveaux pays-exportateurs émergents, dont la Corée du Sud, profitent de la baisse de la confiance envers les armes fabriquées en Russie, le deuxième exportateur mondial.