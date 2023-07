Fortes pluies : Yoon Suk-yeol ordonne de mobiliser tous les moyens à disposition

Photo : YONHAP News

De retour de sa tournée à l’étranger, le président de la République a ordonné de mobiliser tous les moyens administratifs, dont la désignation des régions ravagées par les pluies torrentielles comme « zones sinistrées spéciales ». C’était lors d’une réunion ce matin du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) tenue moins de trois heures après son atterrissage à l’aéroport de Séoul.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a déploré les dégâts considérables et a rendu hommage aux victimes. Il a demandé de prendre la situation au sérieux et de déployer des militaires et des policiers. Il a insisté ensuite sur la mise en place de mesures de prévention visant à éviter les pertes humaines supplémentaires, en attribuant un bilan si lourd au manque de gestion des zones à risque d’inondation, y compris celles vulnérables aux glissements de terrain.Le chef de l’Etat a aussi souhaité apporter rapidement une assistance aux régions ravagées par les précipitations. Pour rappel, une région sélectionnée comme « zone sinistrée spéciale » peut bénéficier d’aides financières et de soutiens fiscaux destinés à assurer un rétablissement accéléré des habitants touchés par le déluge.Le président Yoon a également prié les hauts fonctionnaires d’arrêter de penser qu’ils ne peuvent rien faire face au dérèglement climatique. Avant de rappeler que des nouvelles pluies torrentielles sont prévues demain.