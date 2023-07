Journée de la Constitution : le président de l’Assemblée nationale propose une réforme constitutionnelle

Photo : KBS News

Le président de l'Assemblée nationale a proposé aujourd’hui de soumettre une proposition de la réforme de la Constitution à un référendum lors des élections législatives prévues en avril prochain.Dans son discours prononcé à l’occasion de la 75e journée de la Constitution, Kim Jin-pyo a déclaré qu’un consensus se dégageait sur la nécessité de refléter les changements de la société dans la Constitution. Le projet inclut, entre autres, l’instauration d’un mandat présidentiel de quatre ans, renouvelable une seule fois, et l’abolition de l’immunité d’arrestation des députés. Actuellement, c’est un quinquennat non renouvelable. Kim a fait part de son espoir de mener une révision minimale de façon à ce que le chef de l’Etat et la population puissent l’accepter volontairement.La proposition comporte aussi l’adoption d’un système de désignation du Premier ministre sur plusieurs recommandations et l’établissement d’une loi sur le processus de réforme constitutionnelle. Cette dernière permettra aux citoyens de prendre l’initiative d’une modification de la Constitution.Quant à la révision du système électoral qui sera appliqué aux prochaines législatives, Kim a estimé que les négociations arrivaient à leur fin après de longues discussions au premier semestre.