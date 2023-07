Fortes pluies : le bilan ne cesse de s’alourdir

Photo : YONHAP News

Le bilan des fortes pluies ne cesse de s’alourdir. Selon le dernier établi ce matin à 11h, on dénombre 40 morts, neuf disparus et 34 blessés.A en croire le Siège central de lutte en cas de catastrophe et pour la sécurité (CDSCHQ), la majorité des victimes sont originaires de la province de Gyeongsang du Nord, ainsi que de celles de Chungcheong du Sud et du Nord. Dans la première où les dégâts étaient notamment dus à des glissements de terrain, un total de 27 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues. Les deux autres ont compté 16 morts, surtout à cause d’une inondation dans un tunnel à Osong.Jusqu’à présent, au moins 10 600 personnes de 6 200 foyers ont été évacuées. Parmi celles-ci, environ 5 500 se trouvent encore dans un refuge temporaire. Un total de 190 maisons ont été submergées ou abîmées. 630 infrastructures publiques, dont des routes, des digues et des ponts, ont été emportées ou détruites par les averses torrentielles.Dans cette circonstance, certains trains réguliers ont repris du service aujourd’hui. Cependant, pour des questions de sécurité, seulement 15 % d’entre eux circulent et la vitesse maximale est limitée à 80 km/h et à 25 km/h dans les tunnels. Les lignes Yeongdong et Chungbuk, emportées en partie par les pluies diluviennes, devraient être mises à l’arrêt pour un à deux mois. Certaines lignes de train à grande vitesse KTX seront, elles aussi, toujours interrompues. Le Korail a alors demandé aux passagers de suivre la situation via son site Internet.