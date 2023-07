Le ministère de la Défense réaffirme sa position de ne pas fournir d’armes létales à l’Ukraine

Photo : KBS News

La position de Séoul ne change pas. Il ne fournira pas d’armes létales à Kyiv. C’est ce qu’a précisé aujourd’hui le porte-parole du ministère de la Défense, après que le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé son plan de lui accorder davantage d’aide.Jeon Ha-gyu a fait savoir que les détails de ce soutien seraient déterminés après des discussions supplémentaires. Il a expliqué que, suite au sommet entre la Corée du Sud et l’Ukraine en mai dernier, la première avait examiné un plan pour fournir des équipements de détection de mines et des véhicules de transport à la demande de Kyiv. Avant d’ajouter que le gouvernement sud-coréen avait déjà envoyé, début juillet, des détecteurs de mines et des combinaisons de protection au pays en guerre.Pour rappel, la présidence sud-coréenne avait annoncé lors du voyage de Yoon Suk-yeol en Pologne sa décision d’élargir son soutien à l’Ukraine.