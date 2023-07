Météo : légère accalmie après le déluge du week-end

Photo : YONHAP News

Le début de semaine est difficile au pays du Matin clair. Certes, les pluies diluviennes du week-end se sont calmées sur une grande partie du territoire, mais l’heure est au premier bilan. Et il est consternant. A 11h ce matin, 40 personnes ont perdu la vie, neuf ont disparu et 39 ont été blessées.Ce lundi, le ciel a été gris toute la journée, laissant échapper quelques précipitations notamment dans les provinces les plus touchées, Gyeongsang et Chuncheong. Dans ce contexte, Météo-Corée a prolongé l’avertissement de fortes pluies dans le sud de la province de Chuncheong. Des averses torrentielles ont tout de même eu lieu aujourd’hui sur le littoral sud. Celles-ci devraient sévir demain dans le Chungcheong du Sud.De plus, les prévisions jusqu’à mercredi ne sont pas rassurantes. Entre 100 et 200 mm, avec des pics à 300 mm sont attendus dans les deux tiers sud du territoire. La côte sud et l’île méridionale de Jeju seront dans une situation encore plus compliquée avec respectivement 400 et 500 mm de pluies.Au nord, les habitants ne seront pas pour autant au sec. 30 à 120 mm dans le sud des provinces de Gyeonggi et de Gangwon et de 10 à 60 mm pour le reste du pays.