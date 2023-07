Fortes pluies : 41 morts et neuf disparus

Photo : YONHAP News

Au moins 50 personnes sont mortes ou disparues à la suite des fortes pluies qui frappent la Corée du Sud depuis le 9 juillet. Selon le dernier bilan provisoire établi par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), ce matin à 6h, 41 personnes ont perdu la vie et neuf autres sont toujours introuvables. Quant au nombre de blessés, il s'élève à 35. Le pays a ainsi enregistré le deuxième plus grand nombre de victimes causées par les précipitations, après 2011 où 78 personnes avaient péri ou disparu.Les pertes humaines ont été particulièrement importantes dans la province de Gyeongsang du Nord, dans le sud-est de la péninsule, où 27 personnes sont décédées en raison notamment des glissements de terrain. La province de Chungcheong du Nord, dans le centre du territoire, a recensé quant à elle 17 décès, dont la majorité a été enregistrée dans un tunnel souterrain à Osong. Ce dernier a été submergé par une brusque montée des eaux de la rivière voisine.Dans l’ensemble du pays, quelque 12 700 personnes d’environ 8 000 foyers ont été évacuées dans des refuges installés notamment dans des gymnases. 320 habitations ont été inondées ou détruites. Six bateaux et une soixantaine de véhicules ont également été noyés ou endommagés. 912 infrastructures publiques, dont des routes, des digues et des ponts, ont été emportées ou abîmées par les pluies diluviennes.Plus de 26 900 hectares de champs, de rizières et de vergers ont également subi les conséquences des intempéries. Dans les fermes d'élevage, environ 579 000 bêtes sont mortes à cause des inondations.