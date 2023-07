NCG : la réunion inaugurale aujourd’hui à Séoul

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que la Corée du Sud et les Etats-Unis tiennent à Séoul la première réunion de leur groupe consultatif nucléaire (NCG). Une instance qu’ils ont décidé de créer dans le cadre de la déclaration de Washington, signée par leurs dirigeants en avril dernier.Le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan a précisé que les discussions porteraient sur « le partage d’informations, le système de consultation, la planification conjointe ou encore le moyen de mise en œuvre en vue de renforcer la dissuasion élargie en matière de nucléaire face à la Corée du Nord ».Le nouvel organisme se réunira régulièrement, tous les trois mois. A l’origine, il devait être conduit par de hauts responsables respectifs de rang de vice-ministre adjoint chargés de la diplomatie et de la sécurité nationale. Mais il a été décidé plus tard que, dans un premier temps, il le sera par les Conseils présidentiels de sécurité nationale (NSC) des deux alliés.Ainsi, la conférence d’aujourd’hui sera présidée conjointement par le numéro deux du NSC sud-coréen Kim Tae-hyo, le coordinateur pour l’Indopacifique Kurt Campbell et la coordinatrice de la politique de défense et du désarmement Cara Abercrombie, tous deux du NSC américain. Ils doivent informer leurs chefs de l’Etat des résultats de leurs échanges.Hier, la veille de cette réunion inaugurale, le Pentagone l’a commentée. Dans un point de presse, sa porte-parole adjointe Sabrina Singh a en effet affirmé que la déclaration de Washington entrait en application et que l’enjeu de la première assise du NCG était de la mettre à exécution.