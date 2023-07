K-pop : nouveau record d’exportations d'albums au premier semestre

Photo : YONHAP News

Les ventes d'albums de k-pop à l’étranger ont atteint un nouveau record au premier semestre de cette année. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par le Service des douanes, elles se sont établies à plus de 132,93 millions de dollars de janvier à juin 2023. Il s’agit d’une augmentation de 17,1 % en glissement annuel.Le Japon figure en tête des pays les plus gros acheteurs de disques de musique populaire sud-coréenne, avec 48,52 millions de dollars d'importations. Il est suivi par les Etats-Unis (25,51 millions de dollars) et la Chine (22,64 millions de dollars). Viennent ensuite l'Allemagne, Taïwan, Hong Kong, les Pays-Bas, le Canada, le Royaume-Uni et la France.A noter que les USA ont devancé l’empire du Milieu, accédant ainsi au deuxième rang du classement que ce dernier avait occupé chaque année depuis 2012, sauf en 2020. En effet, au cours de ces six premiers mois de l’année, les artistes sud-coréens ont particulièrement brillé en Amérique du Nord. Jimin, membre du boys band BTS, a par exemple atteint directement la première place du classement Billboard Hot 100 avec son single en solo « Like Crazy », tandis que les groupes Stray Kids et Tomorrow X Together ont pris chacun la tête du Billboard 200, recensant les meilleures ventes d’album sur le territoire américain.