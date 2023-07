Kim Yo-jong fustige le renforcement de la dissuasion élargie de Washington

Photo : YONHAP News

La veille de la tenue à Séoul de la réunion inaugurale du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain, la Corée du Nord a promis une nouvelle provocation militaire.Dans un communiqué diffusé hier par l’agence de presse officielle du pays communiste KCNA, la sœur de Kim Jong-un a mis en garde Washington. « Les Etats-Unis doivent comprendre que plus ils renforcent leur dissuasion élargie nucléaire et étendent leur alliance militaire menaçante, plus ils ne font qu’éloigner Pyongyang de la table des pourparlers », a déclaré Kim Yo-jong.Selon elle, son pays fait face à la réalité de plusieurs actions menées par les USA, dont le déploiement, jeudi dernier, du bombardier nucléaire stratégique près de la péninsule, la violation de l’espace aérien nord-coréen par des avions espions ou encore l’ouverture de la première réunion du NCG, aujourd’hui.La jeune femme a poursuivi en indiquant que « les Etats-Unis devraient arrêter leur bêtise pouvant provoquer le Nord quitte à même mettre en danger leur propre sécurité nationale ». Avant de souligner que le moyen d’assurer la paix et la stabilité dans la péninsule est « le recours à la force ». Dans la foulée, elle a menacé d’une bravade militaire supplémentaire, affirmant que « la scène à laquelle Washington a assisté avec inquiétude il y a quelques jours n’est qu’un début de l’offensive de son pays ». Cette scène signifierait le dernier lancement, mercredi dernier, d’un ICBM à combustible solide, le Hwasong-18.Sur l’éventuel dialogue avec l’administration de Joe Biden, Kim Yo-jong a qualifié de « ruse » la proposition américaine de le renouer sans conditions préalables.La numéro deux de facto du régime nord-coréen a également critiqué la Corée du Sud, où selon elle, après l’alternance politique, le nouveau gouvernement revient sur les accords ou les déclarations signés par son prédécesseur avec Pyongyang, sans hésitation comme si l'on retournait simplement la main.