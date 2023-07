Nouvelle rencontre des négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais le 20 juillet

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et nippon se retrouveront jeudi dans la ville de Karuizawa au Japon. C’est le département d’Etat américain qui a fait cette annonce hier.La diplomatie américaine a précisé que Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi se concerteraient sur les moyens de continuer à travailler en étroite coopération face à la Corée du Nord, d’autant que celle-ci a procédé mercredi dernier à un tir d’essai d’un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM), de type Hwasong-18.Dans un communiqué de presse, l’émissaire sud-coréen a affirmé souhaiter échanger, de façon approfondie, avec ses deux homologues sur les mesures à prendre pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région et pour amener le régime de Kim Jong-un à revenir à la table des négociations.Après le lancement de l’ICBM par le Nord, les trois hommes s’étaient aussitôt entretenus par téléphone et l’ont dénoncé fermement.