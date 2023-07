ARF : les ministres réunis manifestent leur préoccupation concernant le nouveau tir d’ICBM nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie de l’Indopacifique, réunis pour l’ARF, à savoir le Forum régional de l’Asean, l’Association des nations de l’Asie du Sud-est, ont achevé leur conférence vendredi dernier à Djakarta, la capitale de l’Indonésie. Avant de se quitter, ils ont adopté une déclaration dite présidentielle, dont le contenu a été rendu public hier.Les ministres des Affaires étrangères participants y ont exprimé leur préoccupation à l’égard du tir de mercredi dernier du Hwasong-18, un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen. Ils ont également affirmé la nécessité de continuer de donner la priorité aux efforts diplomatiques pour créer un environnement permettant à toutes les parties concernées d’entreprendre un dialogue de paix. Avant de reconfirmer leur engagement d’appliquer pleinement toutes les résolutions concernées du Conseil de sécurité des Nations unies.Pourtant, ces hauts diplomates ne sont pas parvenus à s’entendre sur la cause fondamentale des tensions sur la péninsule.L’ARF est le seul forum multilatéral de la région, auquel prend part le régime de Kim Jong-un. Il regroupe, outre la Corée du Nord, la plupart des pays concernés par la péninsule. Parmi eux les dix membres de l’Asean, les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la Russie. Cette année encore, Pyongyang y a été représenté par son ambassadeur auprès de l’Asean et à la fois en Indonésie An Kwang-il.