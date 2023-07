Séoul et Pékin d’accord pour reprendre les négociations sur la coordination du réseau satellitaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine sont convenues de relancer leurs pourparlers visant à coordonner le réseau satellitaire.A en croire le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information, un tel accord est intervenu lors d’une réunion de ses responsables et ceux du ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, tenue à Pékin les 12 et 13 juillet.Cette assise a été organisée afin de débattre des sujets de discussion de la sixième rencontre de l’Asie-Pacifique en amont de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR), prévue en novembre.Le ministère chinois a détaillé qu’au cours de la réunion de la semaine dernière, les deux pays avaient également échangé sur les principaux sujets à aborder lors de la prochaine CMR, ainsi que d’autres dossiers dont celui lié à la coordination de fréquence.