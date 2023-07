Aéroport d’Incheon : le trafic s’approche de son niveau d’avant le COVID-19

Photo : YONHAP News

Au premier semestre de cette année, le nombre de voyageurs qui sont passés par l'aéroport international d'Incheon a atteint près de 70 % de son niveau d'avant la pandémie de COVID-19.Selon les données publiées par l'Incheon International Airport Corporation (IIAC), le plus grand aéroport du pays a accueilli un total de 24,4 millions de passagers durant la période de janvier à juin. C’est une hausse de 519,7 % en glissement annuel. Et ce chiffre représente 69,2 % de son niveau du premier semestre 2019, soit avant la crise sanitaire.En outre, le nombre de vols internationaux qui sont partis ou arrivés à cet aéroport sur ces six premiers mois de l’année s’est établi à environ 147 000 avec une hausse de 117,5 % sur un an. Il retrouve ainsi 74,8 % de son niveau d'avant l’apparition du coronavirus.Cette hausse est due notamment à l'augmentation du nombre de touristes venant du Japon et de pays de l'Asie du Sud-est, résultant de l'assouplissement des mesures sanitaires, au nombre élevé de jours fériés en Corée du Sud en mai et en juin, ainsi qu’à la stabilisation des tarifs des compagnies aériennes à bas prix.L'IIAC prévoit que le nombre de voyageurs de vols internationaux devrait continuer de progresser pour totaliser 54 millions, voire 57 millions en 2023, atteignant entre 77 et 81 % de son niveau atteint au premier semestre 2019.Quant au fret aérien, il a reculé de 15,3 % durant la première partie de cette année pour s’établir à 1,31 million de tonnes. Principale explication : la diminution des échanges commerciaux internationaux, due à la récession mondiale. Ce volume correspond toutefois à 98,5 % de son niveau d'avant-crise.