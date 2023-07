Fortes pluies : Yoon promet une aide rapide aux sinistrés

Photo : YONHAP News

Le président de la République a dirigé ce matin un premier conseil des ministres depuis son retour de voyage en Lituanie, en Pologne et en Ukraine.Yoon Suk-yeol a commencé par déplorer les conséquences occasionnées dans le pays par les fortes pluies ces derniers jours. Il s'est engagé à apporter un soutien rapide en mobilisant tous les moyens disponibles et en déclarant les régions les plus durement touchées comme « zones sinistrées spéciales ». Il a ensuite promis de supprimer les subventions de l’Etat dont profitent les « cartels d'intérêts corrompus » et d'injecter les ressources ainsi dégagées dans la restauration et l'indemnisation des dommages causés par les intempéries.En outre, le chef de l’Etat a demandé un changement en profondeur du dispositif national de gestion des catastrophes avec notamment le déploiement d'un système de surveillance numérique capable de mieux répondre aux anomalies climatiques qui se généralisent. Il a poursuivi en ordonnant aux fonctionnaires de ne pas relâcher la vigilance et d'agir de manière préemptive.Le président Yoon a profité de l'occasion pour revenir sur sa tournée de huit jours à l’étranger. Il a notamment évoqué sa visite surprise à Kyiv, expliquant avoir voulu transmettre le message d'espoir et de solidarité des sud-Coréens au peuple ukrainien. Il a par ailleurs rappelé la mise en place d'un forum de coopération trilatéral entre Séoul, Varsovie et Kyiv en vue de la reconstruction de l’Ukraine. Avant de promettre de soutenir les entreprises sud-coréennes souhaitant participer à la restauration du pays ravagé par l’invasion russe.