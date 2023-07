VOA : plus d’un million de barils de pétrole auraient été livrés à Pyongyang entre février et juin

Photo : YONHAP News

42 pétroliers ont été aperçus dans les installations de déchargement du port nord-coréen de Nampo et du secteur maritime proche entre février et juin derniers. Cela laisse penser que plus d’un million de barils de pétrole et de ses produits dérivés ont été livrés à la Corée du Nord. C’est une estimation avancée par la Voix de l’Amérique (VOA) en s’appuyant sur les photos fournies par Planet Labs, une entreprise privée d'imagerie par satellite fondée par d'anciens scientifiques de la NASA.Les installations en question ont déjà été inscrites sur la liste noire du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies. Le groupe d’experts de cet organe estime de 10 à 30 000 barils la quantité de pétrole qu’un navire-citerne peut transporter. La radio américaine suppose alors que Pyongyang a acheté entre 420 000 et 1,26 million de barils pendant cette période, en violation de la résolution 2397, adoptée par le Conseil en 2017. Le texte limite l’approvisionnement du Nord à 500 000 barils de pétrole raffiné au maximum par an.Selon la VOA, les chiffres officiels communiqués par l’Onu ne reflètent pas la possibilité d’un tel manquement. Afin d’étayer cela, la radio a indiqué que la Chine et la Russie avaient déclaré au comité des sanctions avoir fourni à la Corée du Nord seulement 93 000 et 64 000 barils respectivement pendant les cinq premiers mois de l’année.