Réunion inaugurale du NCG : Yoon Suk-yeol souligne le renforcement des capacités à exécuter la dissuasion élargie

Photo : YONHAP News

Le groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain débute ses activités. En effet, cet organe visant à se concerter sur la dissuasion élargie des Etats-Unis protégeant la Corée du Sud face à la menace nord-coréenne s’est réuni pour la première fois aujourd’hui à Séoul, plus précisément au Bureau présidentiel de Yongsan.Au cours de cette conférence présidée par de hauts responsables des Conseils de sécurité nationale des deux alliés, il aurait été question du partage des informations sur l’arsenal atomique américain, de sa planification conjointe ou encore de sa mise en œuvre, et ce en vue de renforcer la dite dissuasion.Le président de la République était brièvement présent à la réunion. Yoon Suk-yeol en a profité pour affirmer la nécessité de solidifier les capacités à l’exécuter afin de faire face sans faille aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang, qui s’accroissent, et d’empêcher celui-ci d’oser utiliser la bombe atomique. Il a ainsi insisté sur la nécessité de faire de l’alliance sud-coréano-américaine « celle basée sur le nucléaire ».Son conseiller à la sécurité nationale Cho Tae-yong a pour sa part précisé que la nouvelle instance avait pour enjeu d’« institutionnaliser » le droit de Séoul à s’exprimer sur l’exploitation des armes atomiques américaines visant à contrer les bravades du Nord.Le NCG, créé dans le cadre de la déclaration de Washington, signée par Yoon et Joe Biden en avril dernier, se réunira désormais tous les trois mois et les résultats des discussions seront vérifiés en personne par les dirigeants des deux nations.