Kim Yo-jong menace d’une nouvelle provocation, Séoul appelle Pyongyang à renouer le dialogue

En Corée du Nord, Kim Yo-jong a publié un nouveau communiqué, le premier en trois jours et le quatrième en une semaine.La sœur de l’homme fort de Pyongyang y a une nouvelle fois mis en garde les Etats-Unis. Effectivement, elle a affirmé que plus Washington renforce sa dissuasion élargie et étend son alliance militaire, plus ses pourparlers avec le royaume ermite s’éloignent. Avant de mentionner dans la foulée le déploiement, jeudi dernier, du bombardier nucléaire stratégique américain près de la péninsule, la violation de l’espace aérien nord-coréen par des avions espions des USA ou encore l’ouverture de la première réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain, aujourd’hui à Séoul.Dans le même temps, la jeune femme a menacé d’une nouvelle provocation, indiquant que le lancement, mercredi dernier, d’un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen n’est que le début de l’offensive militaire de son pays.S’agissant de la possibilité d’un nouveau dialogue avec Washington, la numéro deux de facto du régime nord-coréen a qualifié de « ruse grossière pour juste gagner du temps » les engagements pris par le prédécesseur de Joe Biden. Elle a rappelé que Donald Trump avait promis de suspendre les exercices militaires sud-coréano-américains et le déploiement dans la péninsule des sous-marins, porte-avions et autres bombardiers américains à capacité nucléaire.Avant de souligner que « la nouvelle administration revient sur les accords ou les déclarations signés avec Pyongyang par sa prédécesseure, sans hésitation comme si l'on retournait simplement la main ». C’est la raison pour laquelle le Nord ne pourra jamais abandonner sa « sécurité éternelle ». Elle a ainsi répété que son pays ne veut pas se dénucléariser.Séoul n’a pas tardé à réagir. Son ministère des Affaires étrangères a déploré le fait que, ces trois dernières décennies, le royaume ermite a continué de développer ses capacités nucléaire et balistique et rompu aussi plusieurs accords en vertu desquels il avait promis de renoncer à son arsenal atomique, et bénéficié, en échange, de diverses mesures proportionnées.La diplomatie sud-coréenne a ensuite mis en avant que le régime de Kim Jong-un devrait arrêter le développement de ses programmes atomique et balistique et ses provocations qui ne peuvent être justifiés par aucune raison et renouer le dialogue allant dans ce sens.