Météo : le sud du pays sévèrement touché par de fortes averses

Photo : YONHAP News

Le sud du pays du Matin clair n’en finit plus de voir la pluie tomber.Ce mardi, des trombes d’eau se sont encore abattues dans les provinces de Jeolla et de Gyeongsang. Jusqu’à 250 mm sont attendus entre aujourd’hui et demain. Le Chuncheong, sévèrement affecté par les intempéries, observera jusqu’à 200 mm d’ici mercredi. L’île méridionale de Jeju sera la zone la plus touchée avec jusqu’à 350 mm de précipitations. Dans la moitié nord, les épisodes de pluie ont été moins longs et intenses.Dans ce contexte, l’avertissement de fortes pluies dans les régions sous les flots est maintenu. Météo-Corée réitère son alerte sur les glissements de terrain et la rapide montée des eaux.Concernant les températures, le pays a oscillé entre 25 et 27°C avec deux villes très légèrement plus chaudes, à savoir Gangneung et Jeju, à 28°C. De plus, l’humidité est toujours très pesante.