Salaire minimum 2024 : le montant est fixé à 9 860 wons

Le salaire minimum pour 2024 a été fixé à 9 860 wons de l’heure, soit 6,94 euros. Il s’agit d’une revalorisation de 2,5 % par rapport aux 9 620 wons, ou 6,77 euros, de cette année. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la Commission chargée du salaire minimum.Durant leurs discussions marathon, lancées hier à 15h, les syndicats et le patronat ont présenté, comme leurs dernières propositions, 10 000 wons et 9 860 wons respectivement. Ils ont, jusqu’à leur dernière réunion, déposé chacun 11 suggestions révisées. Les deux côtés ne sont toutefois pas arrivés à un terrain d’entente, et la commission en question a dû faire voter ces deux dernières options. Résultat : 17 personnes ont pris parti pour les employeurs, huit pour les travailleurs et la dernière a glissé un bulletin nul. Les huit représentants des employés ont tout de suite quitté la salle après le dépouillement.Le président de la commission Park Joon-shik a déclaré avoir pris en compte des preuves rationnelles pour déterminer le salaire minimum. Le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats coréens (FKTU), Ryu Ki-sub, a critiqué, pour sa part, que le calcul du smic n’avait pas reflété la flambée des prix de l’année dernière et avait rendu difficile la vie des employés. Lee Myong-ro, directeur des politiques des ressources humaines à la Fédération des petites et moyennes entreprises de Corée (KBIZ), a affirmé, quant à lui, que ce n’était ni juste, ni rationnel d’attribuer aux PME la responsabilité de résoudre la hausse des coûts de la vie des travailleurs.Les pourparlers ont ainsi duré 110 jours. Le montant sera officiellement fixé par le ministère de l’Emploi et du Travail avant le 5 août.Pour rappel, la commission est composée de huit représentants des syndicats, de neuf des employeurs et neuf membres recommandés par le gouvernement. La plupart de ces derniers auraient soutenu les patrons.