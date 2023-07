Football : Kim Min-jae signe au Bayern Munich

Photo : YONHAP News

C’est officiel. Kim Min-jae, le défenseur sud-coréen courtisé par de nombreuses grandes écuries européennes, s'est engagé avec le club allemand du Bayern Munich. Selon son site officiel, le champion d’Allemagne en titre a finalisé la signature du contrat de cinq ans du désormais ancien roc de Naples.Le jeune footballeur touchera en Bavière un salaire annuel de 12 millions d’euros. Il arborera également le même numéro qu’en Italie, à savoir le 3. Il pourra être aligné en charnière centrale aux côtés du Hollandais Matthijs de Ligt ou du Français Dayot Upamecano.Avec ce transfert estimé à 50 millions d’euros, Kim Min-jae devient le joueur sud-coréen et même asiatique le plus cher de l’Histoire. Ce record était jusqu’à présent détenu par Son Heung-min qui avait coûté au club anglais de Tottenham 30 millions d’euros.Et plus récemment, un autre sud-Coréen a fait la une des gros titres. Il s'agit de Lee Kang-in, acheté 22 millions d’euros par le club français du Paris Saint-Germain. Ces deux footballeurs complètent le podium des joueurs du pays du Matin clair les plus coûteux.