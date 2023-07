Fortes pluies : 44 morts et six disparus

Photo : YONHAP News

50 personnes sont décédées ou portées disparues à la suite des pluies diluviennes qui s’abattent sur tout le pays depuis le 9 juillet.Selon le dernier bilan provisoire annoncé par le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), ce matin à 6h, 44 personnes sont mortes et six autres sont toujours introuvables. Le nombre de blessés est toujours de 35.La majorité des victimes se trouvaient dans la province de Gyeongsang du Nord et celles de Chungcheong du Sud et du Nord. La première région a recensé 27 morts ou disparus, et 17 blessés, ce notamment à cause de plusieurs glissements de terrain. Dans le Chungcheong, où le tunnel d’Osong a été submergé, les précipitations ont causé la mort de 17 personnes.Sur le plan national, près de 16 000 individus ont été évacués. Parmi eux, 7 839 restent toujours dans des refuges temporaires. Un total de 421 habitations ont été inondées ou détruites. Pas moins de 1 000 infrastructures publiques, telles que des routes, des digues et des ponts, ont été emportées ou abîmées par les intempéries. Et plus de 37 000 foyers ont subi une coupure d’électricité.Ce n’est pas tout. Quelque 31 000 hectares de terres agricoles, de rizières et de vergers ont été également emportés par les averses torrentielles ou ensevelis sous des débris. Dans les fermes d'élevage, environ 693 000 bêtes sont mortes à cause des inondations.