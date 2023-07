L’USS Kentucky est arrivé hier à Busan

Photo : YONHAP News

L’USS Kentucky, un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) des Etats-Unis, est arrivé hier après-midi au port de Busan, dans le sud-est de la péninsule.Le ministère sud-coréen de la Défense a expliqué que la venue de ce mastodonte de classe Ohio au pays du Matin clair était une première depuis près de 40 ans. Elle a été organisée en étroite coordination entre les autorités militaires des deux alliés. L’objectif est de régulariser le déploiement d’actifs stratégiques américains dans la région, comme l’indique la déclaration de Washington, signée par Yoon Suk-yeol et Joe Biden en avril dernier.Le ministre de la Défense a estimé qu’il s’agissait d’un exemple montrant que les USA rempliront leur engagement de fournir une dissuasion élargie à la Corée du Sud. Lee Jong-sup a aussi souligné que ce dernier démontrait ainsi la capacité et la posture de défense de l’alliance. Le commandant de l’USS Kentucky a déclaré, de son côté, que son pays consoliderait la coopération bilatérale afin de répondre efficacement aux menaces nucléaire et balistique du royaume ermite.Séoul et Washington prévoient de discuter des moyens de renforcer la mise en place de la force de dissuasion américaine, pendant que l'un des plus grands SNLE au monde reste amarré au premier port du pays du Matin clair.