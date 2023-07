Onu : Hwang Joon-kook critique l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Photo : YONHAP News

A New York, l’ambassadeur de la Corée du Sud auprès des Nations unies a ouvertement critiqué hier la Russie concernant son invasion de l’Ukraine. C’était au cours de la séance plénière de l’Assemblée générale avec à l’ordre du jour la situation dans les territoires ukrainiens temporairement occupés.Lors de cette réunion, Hwang Joon-kook a déclaré avec fermeté que les crimes de guerre doivent faire l’objet d’une enquête et que les auteurs doivent être condamnés. Il a non seulement annoncé que l’accaparement de ces territoires était une violation de la Charte de l’Onu et des lois internationales.Le haut diplomate sud-coréen a également fait part de ses inquiétudes concernant les ogives nucléaires livrées par la Russie à son voisin et allié, la Biélorussie. Il a notamment tiré la sonnette d’alarme à propos de la situation imprévisible et dangereuse autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia.Hwang a conclu sa déclaration avec une promesse de coopération et de soutien en rappelant que lors de la visite surprise du président Yoon Suk-yeol à Kyiv le 15 juillet, la paix, de la liberté et de la prospérité de l’Ukraine ont été abordés.