Médias étrangers : le GI a volontairement franchi la frontière intercoréenne

Photo : YONHAP News

L’Américain qui a franchi mardi la ligne de démarcation lors d’une visite dans la JSA, la zone de sécurité commune entre les deux Corées, est bien un soldat stationné dans la péninsule. Depuis qu’il est passé au nord du 38e parallèle, les médias étrangers continuent de rapporter des nouvelles sur ce jeune homme.Selon l’agence de presse AP, ce militaire a traversé la frontière intercoréenne volontairement et sans autorisation. D’après le Washington Post, il devait récemment monter dans un avion en direction des Etats-Unis, mais ne l’a pas fait. En citant un haut responsable de l’administration américaine, le quotidien a fait savoir qu’on ne connaissait pas encore ses motivations. Tout en précisant que Washington est en train de mener des efforts pour savoir où il se retrouve actuellement et quelle est sa situation.La chaîne CBS a quant à elle dévoilé son nom. Il s’appelle Travis King. Et ce soldat de deuxième classe devait être rapatrié aux USA pour des raisons disciplinaires.Selon un touriste qui était dans le même groupe que le GI, ce dernier a couru vers le Nord après avoir ri à haute voix.La porte-parole de la Maison blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré au cours d’un briefing régulier que le département de la Défense est en train d’échanger à ce sujet avec l’armée nord-coréenne.